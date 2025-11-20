Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro: "Inter-Milan? Ho letto le parole di Maldini, che sposo in pieno. È una partita particolare, nessuno parte favorito. Anche se devo dire la verità, vedo l'Inter più avanti perché ha giocatori più abituati a certe sfide.
L'ex calciatore e procuratore ha detto la sua sulla stracittadina milanese, in programma domenica sera a San Siro
E c'è anche Chivu che da allenatore non ci è abituato. Mi aspetto che Allegri, con qualche mossa, metta in difficoltà Chivu".
