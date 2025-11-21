L'agente prala delle sue principali operazioni di mercato, soffermadosi anche su alcuni calciatori nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 01:02)

Alessandro Moggi, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha raccontato alcune delle operazioni di mercato alle quali è più legato, soffermandosi su alcuni calciatori dell'Inter del presente e del passato: "Chi mi sarebbe piaciuto avere in procura? Ronaldo il Fenomeno".

Qual è il trasferimento che invece non è riuscito a chiudere e che avrebbe voluto fare?

"A un passo no, ma ci sono state tante operazioni mancate di giocatori importanti proposte che non sono stati presi da squadre italiane. Mi ricordo che il Napoli mi disse che Bale non era adatto al campionato italiano, poi provai a portare in Italia Falcao ai tempi del River Plate e Lautaro Martinez quando era al Racing, ma una società importante di Serie A mi disse che aveva già tanti attaccanti. Lo stesso vale per Griezmann. Questo è il mercato, dove spesso si tentano cose che in quel momento non vengono accettate e a distanza di anni poi ci si pente perché vengono fuori calciatori straordinari".

Si aspettava questo impatto di Chivu con il mondo Inter?

"I nerazzurri sono una grande squadra e hanno una società top, con due dirigenti straordinari e un'esperienza pazzesca. Metti insieme tutte queste componenti e ottieni grandi risultati. Ci sono anche gli altri, ma se hai dirigenti, allenatori, società e giocatori sei competitivo sempre".