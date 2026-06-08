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Abodi: “Conferma Baldini? Qualunque risposta malintesa. Sicuro lo spirito…”

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Le parole del Ministro per lo Sport sulla possibile conferma del ct ad interim che nelle due ultime amichevoli, con la sua Under21, ha battuto Lussemburgo e Grecia
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Qualunque risposta potrebbe essere malintesa». Così il Ministro dello Sport Andrea Abodisu Skysport ha parlato dello sport italiano e del calcio in particolare e si è soffermato sulla possibile conferma di Baldini sulla panchina della Nazionale.

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«Almeno lo spirito di Baldinie ei ragazzi scesi in campo meritano di essere di ispirazione per chi verrà e chiunque verrà. La nostra squadra è la Nazionale ce l'abbiamo nel cuore e vogliamo arrivi alle competizioni internazionali. Possono cambiare i giocatori e allenatore ma lo spirito è giusto, la passione, la  voglia di stare ein campo in  un certo modo stringere in denti e arrivare in fondo all'obiettivo è un patrimonio che Baldini e i suoi ragazzi hanno messo a disposizione del futuro», ha aggiunto.,

-Si sta verificando la candidatura di Malagò che è stato anche alla presidenza del Coni? 

Stiamo facendo quello che ci è stato chiesto di fare in Parlamento, in particolare dal senatore Marti che è anche presidente della settima commissione sport e cultura e chi ha titolo speriamo lo faccia nel rispetto dei titoli. Stiamo facendo il nostro dovere che è quello che è dare risposte. 

-Qual è il sentimento sul futuro della Nazionale? 

Mi auspico che si faccia tesoro dell'esperienza. Aspetto le elezioni ma è solo una tappa di transito e mi auguro che da quel giorno qualcosa cambi rispetto al passato. Bisogna recuperare lo spirito puro, semplice e naturale dello sport che aiuta sempre a ricominciare auspicando il raggiungimento degli obiettivi e l'auspicio è tornare ad essere competitivi ai massimi livelli. Va riconosciuto il merito dove si manifesta, come in Under17 che è la dimostrazione che il talento c'è. Mi auguro si comprenda a livelli superiori e chiunque sia il presidente gli sarà dovuto attenzione e il rispetto necessario ma quello che ci preme è che i problemi irrisolti trovino una soluzione. 

(Fonte: SS24)

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