Le parole del ct ad interim della Nazionale italiana dopo la vittoria contro la Grecia in amichevole

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno - 23:13

«Non è che io avevo regalato complimenti a caso a questi ragazzi. Conosco il loro valore, quando si capisce che avere regole e non una punizione significa che hanno maturità per essere una squadra improtantre. Ora devono solo crescere. Mi auguravo che anche questra sera potevamo avere fortuna. Avere regole e uno stile di vita non è una punizione ma una risorsa». Così Silvio Baldini, CT ad interim dell'Italia, ha parlato della vittoria degli Azzurri nell'amichevole contro la Grecia.

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-Azzardo portare l'Under21 ma ha avuto ragionissima e c'è chi ritiene che lei debba continuare...

Ringrazio chi dice che devo continuare. Mi interessa fare bene il mio lavoro. Nel calcio ti danno le etichette ma io non sono uno scappato di casa. Il destino mi ha portato qua, ma la strada è stata lunga e difficile.

-Rimanere qua dicono in tanti...

Non mi interessa questo discorso. Ho voluto essere utile, faccio parte della famiglia Italia c'erano da fare queste due partite e l'ho fatte e altri discorsi non mi interessano. Volevo valorizzare i mìiei ragazzi per come si allenano con me e questo è la cosa importante per me.

-Non sapeva che l'U17 avesse vinto l'Europeo...

Perché la famiglia Italia lavora con principi e come abbiamo detto tutti i settori giovanili fanno bene e lavorano bene. Il problema è il salto dalle giovanili alla prima squadra. Penso che questo scalino sia diventato meno ripido dopo queste dimostrazioni date.

(Fonte: RaiSport)