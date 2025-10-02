Intervistato da TMW, il noto operatore di mercato Beppe Accardi ha fatto alcune considerazioni sul campionato dopo gli ultimi risultati. Ecco le sue dichiarazioni:
Accardi: "Scudetto? L'Inter non mi entusiasma, non mi dà l'idea di potersela giocare"
Accardi: “Scudetto? L’Inter non mi entusiasma, non mi dà l’idea di potersela giocare”
"Non pensavo che il Milan battesse il Napoli però con allenatore che ha ci sta. Allegri fa la differenza. I campioni vanno gestiti da allenatori capaci di farlo. Se prendi i campioni devi fargli fare quello che vogliono, i buoni giocatori invece devi allenarli".
Chi per lo Scudetto?—
"Il Napoli rimane la principale candidato".
E l’Inter di Chivu?—
"Non mi da l’idea di potersela giocare. Non mi entusiasma".
