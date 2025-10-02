FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Accardi: “Scudetto? L’Inter non mi entusiasma, non mi dà l’idea di potersela giocare”

news

Accardi: “Scudetto? L’Inter non mi entusiasma, non mi dà l’idea di potersela giocare”

Accardi: “Scudetto? L’Inter non mi entusiasma, non mi dà l’idea di potersela giocare” - immagine 1
Intervistato da TMW, il noto operatore di mercato Beppe Accardi ha fatto alcune considerazioni sul campionato dopo gli ultimi risultati
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, il noto operatore di mercato Beppe Accardi ha fatto alcune considerazioni sul campionato dopo gli ultimi risultati. Ecco le sue dichiarazioni:

Accardi: “Scudetto? L’Inter non mi entusiasma, non mi dà l’idea di potersela giocare”- immagine 2
Getty Images

"Non pensavo che il Milan battesse il Napoli però con allenatore che ha ci sta. Allegri fa la differenza. I campioni vanno gestiti da allenatori capaci di farlo. Se prendi i campioni devi fargli fare quello che vogliono, i buoni giocatori invece devi allenarli".

Chi per lo Scudetto?

—  

"Il Napoli rimane la principale candidato".

Inter Chivu
Getty

E l’Inter di Chivu?

—  

"Non mi da l’idea di potersela giocare. Non mi entusiasma".

Leggi anche
Ass Sport Milano: “Stadio? Avvio lavori ad inizio 2027. Ecco quali servizi ci saranno”
ESCLUSIVA Verbeeke: “Stankovic? Nessuno ricorda Jashari! Recompra bassa, raro che il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA