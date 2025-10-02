FC Inter 1908
news

Gautieri: “Inter forte, può lottare per Scudetto e Champions. La nota positiva…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sulla squadra nerazzurra di Chivu dopo il secondo successo in Champions League
Alessandro De Felice
Carmine Gautieri, ex attaccante, ha parlato a TMW del successo dell’Inter per 3-0 sullo Slavia Praga: “Una grandissima vittoria”.

Poi aggiunge:

“Lautaro Martinez si è sbloccato ed è una nota molto positiva, un giocatore del genere fa la differenza”.

È un’Inter anche da Scudetto?

“È una squadra forte che può arrivare fino in fondo. Sia in Champions che in campionato. Con Napoli e Milan può giocarsi lo scudetto”.

