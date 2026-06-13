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fcinter1908 news interviste Accardi: “Mercato, l’Inter dovrà fare 2-3 innesti importanti, anche se bisognerà vedere…”

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Accardi: “Mercato, l’Inter dovrà fare 2-3 innesti importanti, anche se bisognerà vedere…”

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Intervistato da TMW, Beppe Accardi, noto operatore di mercato, ha parlato dei possibili movimenti delle squadre italiane in questa sessione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Beppe Accardi, noto operatore di mercato, ha parlato dei possibili movimenti delle squadre italiane in questa sessione estiva, Inter inclusa:

Inter

Che mercato sarà questo estivo?

—  

“Un mercato non troppo ricco. Mi aspetto però innesti da tutte le squadre. Bisognerà capire che tipo di innesti e quanti soldi si possono permettere di spendere le società”.

L'Inter?

—  

“Dovrà fare due o tre innesti importanti. Ma bisogna vedere le disponibilità economiche. Anche se poi l’Inter ci ha fatto vedere che sa fare di necessità virtù”.

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Ct Nazionale: Mancini sembra il favorito.

—  

“Dipende dal progetto. Se la FIGC ha la forza di supportare un allenatore come Baldini e dargli il tempo di creare qualcosa, può fare cose importanti. Ma bisogna avere una Federazione forte e convinta di poter supportare questa scelta. Va al di sopra di tutto. Mancini oggi è allenatore che mette tutti d’accordo, ha un curriculum che parla per sé ed evita sul nascere qualsiasi tipo di polemica. Poi il tempo dirà se avrà ragione".

(Fonte: TMW)

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