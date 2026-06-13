Ct Nazionale: Mancini sembra il favorito.

“Dipende dal progetto. Se la FIGC ha la forza di supportare un allenatore come Baldini e dargli il tempo di creare qualcosa, può fare cose importanti. Ma bisogna avere una Federazione forte e convinta di poter supportare questa scelta. Va al di sopra di tutto. Mancini oggi è allenatore che mette tutti d’accordo, ha un curriculum che parla per sé ed evita sul nascere qualsiasi tipo di polemica. Poi il tempo dirà se avrà ragione".