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Accardi: “Mercato, l’Inter dovrà fare 2-3 innesti importanti, anche se bisognerà vedere…”
Intervistato da TMW, Beppe Accardi, noto operatore di mercato, ha parlato dei possibili movimenti delle squadre italiane in questa sessione estiva, Inter inclusa:
Che mercato sarà questo estivo?—
“Un mercato non troppo ricco. Mi aspetto però innesti da tutte le squadre. Bisognerà capire che tipo di innesti e quanti soldi si possono permettere di spendere le società”.
L'Inter?—
“Dovrà fare due o tre innesti importanti. Ma bisogna vedere le disponibilità economiche. Anche se poi l’Inter ci ha fatto vedere che sa fare di necessità virtù”.
Ct Nazionale: Mancini sembra il favorito.—
“Dipende dal progetto. Se la FIGC ha la forza di supportare un allenatore come Baldini e dargli il tempo di creare qualcosa, può fare cose importanti. Ma bisogna avere una Federazione forte e convinta di poter supportare questa scelta. Va al di sopra di tutto. Mancini oggi è allenatore che mette tutti d’accordo, ha un curriculum che parla per sé ed evita sul nascere qualsiasi tipo di polemica. Poi il tempo dirà se avrà ragione".
(Fonte: TMW)
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