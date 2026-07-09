"Perdere la finale di Champions 5-0 ci sta e non ci sta, ti rode ma non siamo neanche entrati in campo. Eravamo morti mentalmente, loro avevano già vinto il campionato, noi dovevamo giocare col Como ed eravamo ancora tesi per vedere Napoli-Cagliari, poi la finale di Champions e dopo ancora andare in America, se avessimo avuto un mese di vacanza come quest'anno senza andare in America magari ti rode ancora di più ma quella partita non l'abbiamo neanche giocata"