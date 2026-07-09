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fcinter1908 news interviste Khalaili, il padre: “Inter? Ecco dove l’hanno visto e perché sono andati su di lui”
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Khalaili, il padre: “Inter? Ecco dove l’hanno visto e perché sono andati su di lui”
Madji Khalaili, papà del prossimo esterno dell'Inter Anan, ha parlato del perché i nerazzurri si sono interessati a lui
Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di 103FM, Madji Khalaili, papà del prossimo esterno dell'Inter Anan, ha parlato del perché i nerazzurri si sono interessati a lui.
"Quello che ha dato all’Inter la forza di andare su di lui con decisione è stata la Champions League: lo hanno visto lì. Ha chiuso al secondo posto per tackle, al secondo posto nei duelli a terra e aerei, e al secondo posto per recuperi sui palloni in profondità e per passaggi chiave. Lì ha battuto tutti i record".
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