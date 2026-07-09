Madji Khalaili, papà del prossimo esterno dell'Inter Anan, ha parlato del perché i nerazzurri si sono interessati a lui

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di 103FM , Madji Khalaili , papà del prossimo esterno dell'Inter Anan , ha parlato del perché i nerazzurri si sono interessati a lui.

"Quello che ha dato all’Inter la forza di andare su di lui con decisione è stata la Champions League: lo hanno visto lì. Ha chiuso al secondo posto per tackle, al secondo posto nei duelli a terra e aerei, e al secondo posto per recuperi sui palloni in profondità e per passaggi chiave. Lì ha battuto tutti i record".