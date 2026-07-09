Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato di Nazionali, dai Mondiali in corso in USA, Canada e Messico alla situazione del calcio italiano

Marco Macca Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 21:16)

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Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato di Nazionali, dai Mondiali in corso in USA, Canada e Messico alla situazione del calcio italiano:

"Il Mondiale ha fatto vedere che le squadre africane hanno fatto grandi passi avanti, dimostrando la crescita e le qualità".

Su chi punta? — "In queste partite viene fuori la qualità. Francia-Marocco può decidere tanto: chi vince arriva in finale. Può esserci la sorpresa, ma penso che Francia e Argentina abbiano qualcosa in più rispetto a Norvegia e Marocco".

E l'Italia? Come vede Malagò? — "Tutti ci aspettiamo un cambio di tendenza. Ci aspettavamo anche un cambio di uomini dopo il passaggio di consegne da un presidente federale ad un altro. Rispetto ad altre nazioni siamo dietro, da anni facciamo troppe chiacchiere. Il calcio italiano è in grossa difficoltà da anni, con Malagò speriamo che possa cambiare qualcosa. Ma bisogna anche ringiovanire: quando qualcuno chiama per capire se ci può essere margine per un allenatore rispondono che vogliono un profilo giovane. Oggi uno di cinquantaquattro anni è vecchio, ma mi chiedo perché in Federazione ci sia gente di settant'anni. Questo dovremmo chiedercelo. Ok il passaggio da Gravina a Malagò, ma deve cambiare anche la classe dirigenziale".

(Fonte: TMW)