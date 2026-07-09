Altre parole di Francesco Acerbi nell'intervista a Sportmediaset: l'ex Inter ha parlato anche di Inzaghi e di Chivu

Matteo Pifferi Redattore 9 luglio - 23:55

Intervistato da Sportmediaset, Francesco Acerbi ha trattato diversi argomenti, partendo da Inzaghi fino a Chivu e Lautaro Martinez:

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"Inzaghi? Io giocavo e lui allenava, mi sono sempre messo a disposizione. Voglio bene anche ad Inzaghi, l'ho avuto 7 anni, mi ha dato molta fiducia ma l'ho ripagata, questa è la cosa che ti porta rispetto reciproco. Dava libertà sui giorni liberi, sapeva quando eri stanco, cercava di dosarti, anche lui sapeva che c'erano tante partite, doveva gestire un po' il gruppo. L'Inter ha fatto poi due finali di Champions, ok che hai perso tutto l'anno scorso ma poi sei quasi sempre arrivato in fondo"

"Il gruppo quest'anno ha fatto uno step mentale in più, l'ho detto anche ai miei compagni, grazie al gruppo abbiamo vinto quello che abbiamo vinto. Non ce n'è, quest'anno è il gruppo ad aver fatto la differenza"

"Narrazione su Chivu esagerata? Non è esagerata, ci sta che dicano che siamo la squadra più forte e che possiamo vincere con tutti, quello sì, ci vuole che ci sia qualcuno che te lo faccia ricordare"

"Lautaro sottovalutato? Non si sente molto il suo nome in sé, Alvarez costa 150-200 mln, tutti lo vogliono, ma in questo Mondiale sta giocando di più Lautaro. Lautaro ha meno appeal di altri, è un giocatore che a me piace, è fortissimo, è generoso in campo, anche quando non fa benissimo, fa di tutto per. Ed è già tanto, è fortissimo"