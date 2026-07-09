Grosso: “Il 9 luglio data speciale, quanto fatto resta nella storia”

La Fiorentina è un club storico e per me essere qui è un grande orgoglio. Ringrazio anche il Sassuolo, ho passato due anni bellissimi. E' grazie a loro se sono qui e sono felice. Mi avete chiesto del 2006 e gli anni passano ma il livello che abbiamo toccato quell'anno resta nella storia e per me questo è un motivo di orgoglio. È passata tanta acqua sotto i ponti in questi 20 anni e io ho cambiato mestiere. Ne sono passati anche 30 da un campionato Juniores regionale dove giocavo: è una curiosità che mi piace ricordare. Mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi. Conosco le mie responsabilità, faremo di tutto per fare qualcosa di bello - ha detto il nuovo allenatore della Fiorentina nel giorno della sua presentazione al Viola Park -. Vincere qualcosa in Viola? Ovviamente è nel sogno di tutti quello di riuscire a realizzare qualcosa di bello. Le emozioni sono determinanti, spostano i dettagli e le situazioni.