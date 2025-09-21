Ai microfoni di DAZN, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita contro il Sassuolo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Acerbi: “Dobbiamo continuare dopo la vittoria con l’Ajax, in campionato siamo indietro”
news
Acerbi: “Dobbiamo continuare dopo la vittoria con l’Ajax, in campionato siamo indietro”
Ai microfoni di DAZN, Francesco Acerbi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita tra Inter e Sassuolo
"Ci alleniamo molto intensamente e molto bene in settimana. Dobbiamo andare avanti dopo la vittoria in Champions League, perché in campionato siamo un po' indietro".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA