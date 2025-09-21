FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Acerbi: “Dobbiamo continuare dopo la vittoria con l’Ajax, in campionato siamo indietro”

news

Acerbi: “Dobbiamo continuare dopo la vittoria con l’Ajax, in campionato siamo indietro”

Acerbi: “Dobbiamo continuare dopo la vittoria con l’Ajax, in campionato siamo indietro” - immagine 1
Ai microfoni di DAZN, Francesco Acerbi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita tra Inter e Sassuolo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Acerbi: “Dobbiamo continuare dopo la vittoria con l’Ajax, in campionato siamo indietro”- immagine 2
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 13: Francesco Acerbi of FC Internazionale reacts during the Serie A match between Juventus FC and FC Internazionale at on September 13, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ai microfoni di DAZN, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita contro il Sassuolo:

Acerbi: “Dobbiamo continuare dopo la vittoria con l’Ajax, in campionato siamo indietro”- immagine 3

"Ci alleniamo molto intensamente e molto bene in settimana. Dobbiamo andare avanti dopo la vittoria in Champions League, perché in campionato siamo un po' indietro".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Marotta: “Stadio? Scenario imbarazzante, potremmo anche lasciare Milano....
Sassuolo, Carnevali: “Tante gare dure per noi, dovremo sempre lottare. Matic…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA