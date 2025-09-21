Ai microfoni di DAZN, Francesco Acerbi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita tra Inter e Sassuolo

Ai microfoni di DAZN, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita contro il Sassuolo:

"Ci alleniamo molto intensamente e molto bene in settimana. Dobbiamo andare avanti dopo la vittoria in Champions League, perché in campionato siamo un po' indietro".