"Stadio? Da uomo di calcio assisto a uno scenario un po' imbarazzante. Il calcio è stato messo da parte a Milano. San Siro doveva non è riuscito a ospitare la finale di Champions League e non è stato promosso per gli stadi degli Europei 2032 perché si è creato un dibattito tra politici anche di 30 anni fa, alcuni di loro molto conservativi e non innovativi, che non capiscono che Milano è una delle città più belle dal punto di vista socio-culturale in Europa e nel mondo. Inter e Milan sono due eccellenze che rappresentano la città, che hanno la necessità di un loro stadio. Se non si riuscisse nel comune di Milano, le società sarebbero costrette ad andare altrove. E questo non farebbe bene alla città. Sono ottimista, apprezzo il lavoro di Sala e spero che il buonsenso prevalga".