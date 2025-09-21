Chiaro, diretto. Beppe Marotta, presidente dell'Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Sassuolo non si è affatto chiuso nelle sue dichiarazioni sul tema stadio, caldissimo in questi giorni a Milano. Ecco le parole del numero uno nerazzurro:
Marotta: “Stadio? Scenario imbarazzante, potremmo anche lasciare Milano. Esposito…”
"Stadio? Da uomo di calcio assisto a uno scenario un po' imbarazzante. Il calcio è stato messo da parte a Milano. San Siro doveva non è riuscito a ospitare la finale di Champions League e non è stato promosso per gli stadi degli Europei 2032 perché si è creato un dibattito tra politici anche di 30 anni fa, alcuni di loro molto conservativi e non innovativi, che non capiscono che Milano è una delle città più belle dal punto di vista socio-culturale in Europa e nel mondo. Inter e Milan sono due eccellenze che rappresentano la città, che hanno la necessità di un loro stadio. Se non si riuscisse nel comune di Milano, le società sarebbero costrette ad andare altrove. E questo non farebbe bene alla città. Sono ottimista, apprezzo il lavoro di Sala e spero che il buonsenso prevalga".
"Martinez? Abbiamo l'obbligo di guardare anche al futuro: normale che alcuni giovani siano elementi con prospettive. Giusto che l'allenatore li impieghi nel bene e nell'interesse dell'Inter, senza mancare di rispetto a nessuno. Sommer è un professionista molto serio, ha preso bene questo avvicendamento. Pio Esposito? Ha tutto dalla sua, ha qualità non solo sportive ma anche umane: un bravo ragazzo, intelligente. Sono ottimista per l'Inter e la Nazionale".
(Fonte: DAZN)
