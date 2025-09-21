«Dopo le prime partite avremo anche altre gare dure, dovremo sempre lottare. Abbiamo sempre cercato di giocare in un cetto modo e abbiamo cambiato inserendo giocatori di esperienza e c'è quindi un discorso di mentalità e i giocatori sono querlli che hanno giocato in altri campionati. Matic? Semplice con lui, ci conosceva. Quando ci siamo incontrati abbiamo mostrato i profetti che ci deve dare una mano a crescere ed aiutarci e in pochi minuti abbiamo chiuso con lui». Così il direttore generale del Sassuolo ha parlato prima della partita contro l'Inter ai microfoni di DAZN.
Sassuolo, Carnevali: "Tante gare dure per noi, dovremo sempre lottare. Matic…"
Sassuolo, Carnevali: “Tante gare dure per noi, dovremo sempre lottare. Matic…”
Il direttore generale dei neroverdi ha parlato prima della partita contro l'Inter che si giocherà a San Siro
«Centrocampo nuovo? Veniamo dalla Serie B e avevamo giocatori giovani e bravi e dovevamo rinforzare partendo dal centrocampo mantenendo l'attacco e rinforzando la difesa. Abbiamo dato a mister Grosso la possibilità di avere una squadra di fisicità a partire da centrocampo. Cerchiamo di lavorare così, convinti che possiamo ancora crescere e fare qualcosa di buono», ha concluso.
(Fonte: DAZN)
