Robert Acquafresca è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto dopo la prima giornata di Serie A: "Nelle prime giornate ci possono essere sempre delle sorprese. Dispiace per Allegri, stravedo per lui. Ma credo sia stato solo un incidente di percorso, il Milan saprà trovare la strada giusta".
Acquafresca: “Scudetto? Per me Napoli favorito, poi Inter, Atalanta e Juventus”
L'ex attaccante ha fatto il punto dopo la prima giornata di Serie A, indicando la sua personale griglia di partenza
"La mia griglia scudetto? Dico Napoli, poi Inter, Atalanta e Juventus".
