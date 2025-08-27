Udinese, Bertola: “Contro l’Inter sarà difficile ma sono partite che esaltano i difensori”

"Non vedo l’ora di affrontarla e spero di poter scendere in campo dal primo minuto", ha detto Nicolò Bertola

Matteo Pifferi Redattore 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 03:02)

Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, ha parlato così del match pareggiato contro i gialloblù e anche in vista di Inter-Udinese:

"Penso che abbiamo fatto una buona partita, anche se certamente dobbiamo migliorare molto. Loro ci aspettavano e difendevano con grande organizzazione, era difficile trovare gli spazi e costruire dal basso. Avremmo dovuto muovere la palla con più velocità per creare varchi, ma nel complesso credo che abbiamo comunque prodotto abbastanza occasioni. Ora lavoreremo per fare meglio".

"Sicuramente devo migliorare sull’aggressività nell’uno contro uno. Sto cercando di lavorare molto su questo aspetto, osservando e imparando dai compagni più esperti. Devo essere più deciso, uscire con maggiore coraggio sull’uomo e, con la palla tra i piedi, migliorare anche la precisione. È un percorso su cui sto investendo e che può farmi crescere tanto".

"È il mio primo campionato in cui ho davvero la possibilità di giocare con continuità in Serie A. Sinceramente, affrontare squadre come Inter, Milan, Juventus, Napoli è una motivazione enorme. Sono gli impegni che sogno e in cui spero di esserci. Allo stesso tempo voglio giocare più partite possibili e diventare protagonista di questa stagione con l’Udinese".

"Quella di San Siro sarà una partita bellissima e molto difficile, contro grandi campioni. Ma sono gare che esaltano un difensore perché ti spingono a dare ancora di più. Non vedo l’ora di affrontarla e spero di poter scendere in campo dal primo minuto. È una grande occasione anche per convincere il mister a darmi fiducia".

(udinese.it)