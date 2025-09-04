Ad Bologna: “Lucumi? Aveva offerte, sempre detto che sarebbe rimasto. Parleremo del rinnovo”

L'ad del Bologna Fenucci ha parlato del mercato dei rossoblù e della permanenza del difensore che era anche nel mirino dell'Inter

L'ad del Bologna Fenucci ha parlato del mercato dei rossoblù e della permanenza del difensore Lucumu che era anche nel mirino dell'Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tmw:

"Siamo soddisfatti per tutti i ragazzi che sono rimasti, rappresentano la base del successo dello scorso anno (con la vittoria di un trofeo, la Coppa Italia, a distanza di oltre mezzo secolo dall'ultimo, ndr). Abbiamo perso due giocatori importanti, oltre agli altri andati via che avevano dato un contributo. Però è rimasto Lucumi, che come altri aveva delle offerte. Avevamo dichiarato che sarebbe rimasto con noi, ora quando torna dalla Nazionale parleremo con lui per un eventuale rinnovo del contratto e potergli dare una giusta soddisfazione economica".