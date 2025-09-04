Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nicolò Barella ha parlato così alla vigilia del match contro l'Estonia:
Barella: “Gattuso ci ha dato serenità e fiducia. Con Spalletti e Mancini…”
"La parola giusta è ritrovarci, ritrovare la fiducia e la voglia di far bene, di entrare in campo per rappresentare al meglio il Paese"
"Sono tante le cose che non hanno funzionato prima, l'ultimo periodo di Mancini e quello di Spalletti è stato caratterizzato da alcune difficoltà, ritrovarci è la cosa più importante. Gattuso ci ha dato serenità e fiducia, dobbiamo ripagarlo con le prestazioni, con le qualità che abbiamo sempre avuto ma che abbiamo faticato a metterle in campo"
"Estonia? Non sappiamo chi giocherà, se giocherò con Sandro è un piacere ma lo è con tutti gli altri. Dobbiamo trovare coesione tra di noi, che ci ha sempre rappresentato anche all'Europeo. Gattuso ha tanta esperienza e vinto anche con la Nazionale, il modulo non lo sa ma dobbiamo vincere con più gol. Dobbiamo ritrovare la voglia di entrare in campo, avere fame e orgoglio e divertirci"
