Barella: “Gattuso ci ha dato serenità e fiducia. Con Spalletti e Mancini…”

"Sono tante le cose che non hanno funzionato prima, l'ultimo periodo di Mancini e quello di Spalletti è stato caratterizzato da alcune difficoltà, ritrovarci è la cosa più importante. Gattuso ci ha dato serenità e fiducia, dobbiamo ripagarlo con le prestazioni, con le qualità che abbiamo sempre avuto ma che abbiamo faticato a metterle in campo"