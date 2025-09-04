FC Inter 1908
Bologna, Fenucci: “Lucumi è rimasto, ora siamo pronti a parlare di rinnovo”

Intervistato sul mercato del Bologna, l'amministratore delegato del club rossoblù Claudio Fenucci ha parlato anche della permanenza di Lucumi
Intervistato sul mercato del Bologna, l'amministratore delegato del club rossoblù Claudio Fenucci ha parlato anche della permanenza di Lucumi, nei mesi scorsi accostato anche all'Inter. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TMW:

"Siamo soddisfatti per tutti i ragazzi che sono rimasti, rappresentano la base del successo dello scorso anno (con la vittoria di un trofeo, la Coppa Italia, a distanza di oltre mezzo secolo dall'ultimo, ndr). Abbiamo perso due giocatori importanti, oltre agli altri andati via che avevano dato un contributo".

"Però è rimasto Lucumi, che come altri aveva delle offerte. Avevamo dichiarato che sarebbe rimasto con noi, ora quando torna dalla Nazionale parleremo con lui per un eventuale rinnovo del contratto e potergli dare una giusta soddisfazione economica".

(Fonte: TMW)

