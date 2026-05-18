"Ho sentito parlare di quarto posto che otterrà il Milan, di miracolo... Fatto il miracolo. Ragazzi, non sto scherzando... Io ho sentito parlare di miracolo, mentre Conte che l'ha ereditata dal decimo posto senza Coppa e l'anno scorso è riuscito ad arrivare davanti a tutti, battere anche l'Inter... Un Inter già più collaudata, che ha fatto finale di Champions League. Conte l'ha battuta. Invece quest'anno viene definito miracolo. Se questo è un miracolo, cosa dobbiamo dire di Fabregas e Gasperini?".