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Adani: “Chivu ha fatto benissimo, è già un grande. Se quello del Milan è un miracolo…”
Intervenuto come di consueto, sui canali di 'Viva el Futbol', l'ex calciatore e ora opinionista Lele Adani ha parlato dei temi caldi del calcio italiano.
"Ho sentito parlare di quarto posto che otterrà il Milan, di miracolo... Fatto il miracolo. Ragazzi, non sto scherzando... Io ho sentito parlare di miracolo, mentre Conte che l'ha ereditata dal decimo posto senza Coppa e l'anno scorso è riuscito ad arrivare davanti a tutti, battere anche l'Inter... Un Inter già più collaudata, che ha fatto finale di Champions League. Conte l'ha battuta. Invece quest'anno viene definito miracolo. Se questo è un miracolo, cosa dobbiamo dire di Fabregas e Gasperini?".
Poi ribadisce il concetto:
"Chivu ha fatto benissimo. Non bene, benissimo. Bene è poco. Si è dimostrato già un grande. Se il Milan, che arriva 3° o 4°, è un lavoro fatto passare per miracoloso, Gasperini e Fabregas hanno fatto una cosa incredibile".
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