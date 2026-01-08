Adani elogia Chivu: “Ha una cosa rispetto agli altri. A Inzaghi mancava…”

L'ex calciatore sottolinea in che cosa Chivu stia facendo la differenza sulla panchina dell'Inter

Redazione1908 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 16:19)

Lele Adani ha elogiato l'Inter vittoriosa al Tardini di Parma. Tanti gli spunti da analizzare, a partire da Cristian Chivu, l'allenatore che sta guidando i nerazzurri:

"Mi interessava molto come lo avrebbero accolto a Parma. Chivu è stato credibile da subito quando è subentrato a Parma e da subito se possibile anche prima quando è stato chiamato ad andare sulla panchina dell'Inter. La bravura di Cristian è quella di sapere trovare la scarpa giusta per il piede giusto. Può permetterselo perché l'Inter è la rosa più profonda e per profondità intendo qualità nella profondità. Vuol dire che quando va a testare la condizione psicofisica dei giocatori trova disponibilità e questo gli permette di fare le rotazioni. Oggi 4 giocatori su 10 di movimento è quasi metà strada.

Oggi l'Inter sa vincere essendo bellissima come contro il Bologna, sa vincere aspettando il momento giusto come ha fatto Dimarco. Perché Dimarco ce l'ha solo l'Inter con quelle qualità. L'Inter sa anche aspettare il momento soffrendo, rispetto ad altri anni ha saputo soffrire e aspettare il momento giusto per chiuderla. Quindi mi sembra totalmente nella responsabilità e nelle mani del proprio allenatore, questa squadra".

Zielinski ha tolto il posto a Mkhitaryan? — "No, Zielinski è arrivato al livello dei titolari. È un altro titolare. Se tu pensi dopo Riad dopo quella farsa della Supercoppa, guarda le prestazioni. Atalanta, Bologna e stasera. Ma sono delle prestazioni fantastiche, complete. Se l'Inter può essere la peggiore nemica di se stessa si limita ad un quarto d'ora, quando magari si assenta e diventa la sua prima rivale. L'Inter è quasi non dico ingiocabile, ma superiore. Le è mancata spietatezza? Spesso nel quadriennio di Inzaghi lo abbiamo visto e questa mancanza gli ha tolto diversi scudetti.

Uno scudetto su quattro campionati da più forte, rimane poco. E soprattutto nella prima Champions ha perso 13 partite. Proprio per questi motivi che abbiamo analizzato. Non dimenticherei che l'Inter è un gruppo molto evoluto. Sono entrati 4-5 ragazzi giovani ma l'Inter è abituata a stare insieme da 5-6-7 anni. Sono diventati grandi insieme. Chivu al di là del carattere che uno può avere è molto credibile, molto rispettato, sa usare in modo vario la metodologia applicata al lavoro.

Che cosa ha Chivu rispetto alla Nouvelle vague? Ragazzi, Chivu si sta confermando in una grande. Tanti allenatori che noi conosciamo, stimiamo e raccontiamo sono bravi ma nel Bologna e nel Como. Chivu sta facendo la differenza in una grande che fa la differenza. Dimostrarlo in una grande è quasi un altro sport", ha concluso Lele Adani alla Nuova DS.