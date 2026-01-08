Ciccio Graziani ha sottolineato le grandi qualità che Cristian Chivu sta facendo vedere in qualità di allenatore dell'Inter. Con una comparazione con l'Inter di Inzaghi. "Quello che ho intravisto quest'anno è che ci sono sì titolari e alternative, ma le alternative sono prese molto più in considerazione dell'anno scorso. L'anno scorso cosa si rimproverava a Inzaghi? A volte faceva le sostituzioni un po' più tardive e cambiava un po' di meno, dava pochi minuti alle alternative. Quest'anno le alternative stanno giocando tantissimo. In questa partita lo abbiamo visto", ha dichiarato Graziani a proposito della vittoria dell'Inter sul Parma.