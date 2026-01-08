Ciccio Graziani ha sottolineato le grandi qualità che Cristian Chivu sta facendo vedere in qualità di allenatore dell'Inter. Con una comparazione con l'Inter di Inzaghi. "Quello che ho intravisto quest'anno è che ci sono sì titolari e alternative, ma le alternative sono prese molto più in considerazione dell'anno scorso. L'anno scorso cosa si rimproverava a Inzaghi? A volte faceva le sostituzioni un po' più tardive e cambiava un po' di meno, dava pochi minuti alle alternative. Quest'anno le alternative stanno giocando tantissimo. In questa partita lo abbiamo visto", ha dichiarato Graziani a proposito della vittoria dell'Inter sul Parma.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Graziani: “Che cosa si rimproverava l’anno scorso a Inzaghi? Io quest’anno vedo che…”
news
Graziani: “Che cosa si rimproverava l’anno scorso a Inzaghi? Io quest’anno vedo che…”
Focus sulle seconde linee dell'Inter, che così seconde non sono
Tutti dentro—
"Chivu tiene tutti dentro al progetto ed è importante che tutti si sentano dentro al progetto. Credo che Chivu sia, nella nuova generazione dei tecnici, quello più rappresentativo, il più educato e rispettoso. Non cerca mai alibi. Se si perde si perde. Zitti e andiamo a lavorare. Ho avuto un allenatore così, De Sisti. Spettacolare. Lo sentivi amico, una persona di grande enfasi e rispetto. Ti diceva sempre la parola giusta. Questo nello spogliatoio era palpabile", ha concluso Ciccio Graziani nello studio della Nuova DS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA