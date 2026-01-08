FC Inter 1908
Graziani: “Che cosa si rimproverava l’anno scorso a Inzaghi? Io quest’anno vedo che…”

Focus sulle seconde linee dell'Inter, che così seconde non sono
Ciccio Graziani ha sottolineato le grandi qualità che Cristian Chivu sta facendo vedere in qualità di allenatore dell'Inter. Con una comparazione con l'Inter di Inzaghi. "Quello che ho intravisto quest'anno è che ci sono sì titolari e alternative, ma le alternative sono prese molto più in considerazione dell'anno scorso. L'anno scorso cosa si rimproverava a Inzaghi? A volte faceva le sostituzioni un po' più tardive e cambiava un po' di meno, dava pochi minuti alle alternative. Quest'anno le alternative stanno giocando tantissimo. In questa partita lo abbiamo visto", ha dichiarato Graziani a proposito della vittoria dell'Inter sul Parma.

Tutti dentro

—  

"Chivu tiene tutti dentro al progetto ed è importante che tutti si sentano dentro al progetto. Credo che Chivu sia, nella nuova generazione dei tecnici, quello più rappresentativo, il più educato e rispettoso. Non cerca mai alibi. Se si perde si perde. Zitti e andiamo a lavorare. Ho avuto un allenatore così, De Sisti. Spettacolare. Lo sentivi amico, una persona di grande enfasi e rispetto. Ti diceva sempre la parola giusta. Questo nello spogliatoio era palpabile", ha concluso Ciccio Graziani nello studio della Nuova DS.

 

