Gaetano Oristanio, attaccante del Parma, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club ducale la sconfitta rimediata contro l'Inter, sua ex squadra: "È stata una partita importante, contro un avversario tosto come l'Inter che è una delle candidate a vincere lo scudetto. Abbiamo provato a dare il massimo, siamo rimasti compatti e stretti, abbiamo preso il gol che ci ha destabilizzati. È stata una partita difficile. Sicuramente dobbiamo fare di più, l'impegno, il lavoro e il sacrificio ci sono stati. Abbiamo provato a chiudere gli spazi il più possibile, sappiamo la qualità dei calciatori dell'Inter che sono molto forti fra le linee e molto forti ad attaccare la profondità. Il loro livello è altissimo.
Oristanio: “Sempre bello giocare contro l’Inter. Abbiamo fatto il massimo, ma…”
Abbiamo fatto il massimo contro un avversario veramente forte, forse un po' più di coraggio potevamo averlo. Ora pensiamo subito alla prossima partita a Lecce, sarà importantissima. Dobbiamo recuperare e prepararci al meglio, perché è veramente importante. Il gruppo? Affiatatissimo e compattissimo, continuiamo a lavorare insieme perché siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo continuare su questa strada.
La sostituzione di Pisa segno di maturità? Per me al primo posto va messa sempre la squadra, perché è quella che ti fa esaltare la prestazione e ti rende più forte. Non ci sono problemi con il mister, abbiamo vinto a Pisa e non c'è neanche da parlare di questo. Il mio passato? È sempre bello giocare contro l'Inter, sono cresciuto nel Settore Giovanile ed è un'emozione speciale. Il mio futuro? Sono felice qui a Parma, il mio obiettivo è di fare il massimo, dare di più e continuare questo mio percorso a Parma".
