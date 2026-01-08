L'attaccante del Parma ha commentato così la sfida persa ieri sera contro la squadra nella quale è cresciuto

Fabio Alampi Redattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 16:16)

Gaetano Oristanio, attaccante del Parma, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club ducale la sconfitta rimediata contro l'Inter, sua ex squadra: "È stata una partita importante, contro un avversario tosto come l'Inter che è una delle candidate a vincere lo scudetto. Abbiamo provato a dare il massimo, siamo rimasti compatti e stretti, abbiamo preso il gol che ci ha destabilizzati. È stata una partita difficile. Sicuramente dobbiamo fare di più, l'impegno, il lavoro e il sacrificio ci sono stati. Abbiamo provato a chiudere gli spazi il più possibile, sappiamo la qualità dei calciatori dell'Inter che sono molto forti fra le linee e molto forti ad attaccare la profondità. Il loro livello è altissimo.

Abbiamo fatto il massimo contro un avversario veramente forte, forse un po' più di coraggio potevamo averlo. Ora pensiamo subito alla prossima partita a Lecce, sarà importantissima. Dobbiamo recuperare e prepararci al meglio, perché è veramente importante. Il gruppo? Affiatatissimo e compattissimo, continuiamo a lavorare insieme perché siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo continuare su questa strada.

La sostituzione di Pisa segno di maturità? Per me al primo posto va messa sempre la squadra, perché è quella che ti fa esaltare la prestazione e ti rende più forte. Non ci sono problemi con il mister, abbiamo vinto a Pisa e non c'è neanche da parlare di questo. Il mio passato? È sempre bello giocare contro l'Inter, sono cresciuto nel Settore Giovanile ed è un'emozione speciale. Il mio futuro? Sono felice qui a Parma, il mio obiettivo è di fare il massimo, dare di più e continuare questo mio percorso a Parma".