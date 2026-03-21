Lele Adani, ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere Fiorentino. Queste le sue parole verso Fiorentina-Inter di domani: «Mi aspetto che il calo recente dell’Inter si trasformi in super attenzione e rivendicazione di status. Dalla Fiorentina invece mi aspetto il secondo tempo della partita giocata con il Milan: lì ho visto le cose migliori, ovvero attenzione, coraggio e occasioni da gol. La cosa più bella fu la reazione al pareggio di Nkunku: un attimo dopo erano già dall’altra parte a prendere la traversa con Brescianini».