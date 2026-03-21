Lele Adani, ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere Fiorentino. Queste le sue parole verso Fiorentina-Inter di domani: «Mi aspetto che il calo recente dell’Inter si trasformi in super attenzione e rivendicazione di status. Dalla Fiorentina invece mi aspetto il secondo tempo della partita giocata con il Milan: lì ho visto le cose migliori, ovvero attenzione, coraggio e occasioni da gol. La cosa più bella fu la reazione al pareggio di Nkunku: un attimo dopo erano già dall’altra parte a prendere la traversa con Brescianini».
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fcinter1908 news interviste Adani: “Come vedo l’Inter domani! Calcio in crisi? All’italiano piace il casino e lo sfottò ma…”
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Adani: “Come vedo l’Inter domani! Calcio in crisi? All’italiano piace il casino e lo sfottò ma…”
Lele Adani, ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere Fiorentino. Queste le sue parole verso Fiorentina-Inter
Fuori dalla Champions, appesi a un filo per Mondiale. Il calcio italiano boccheggia.
«L’italiano si diverte più col casino arbitrale, ci piace lo sfottò, la scorciatoia e in questo c’è responsabilità anche dell’informazione. Sul campo la palla va piano, si simula e si perde tempo senza giocare un calcio libero e spregiudicato. Costruiamo narrativa finta, mentre il mondo va veloce e lancia talenti come Karl del Bayern, 18 anni. La luce azzurra è Silvio Baldini in Under 21: l’uomo libero dentro il sistema, a volte le magie accadono».
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