FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Chi è l’arbitro di Fiorentina-Inter? Fischia Colombo: VAR e designazione completa

serie a

Chi è l’arbitro di Fiorentina-Inter? Fischia Colombo: VAR e designazione completa

Chi è l’arbitro di Fiorentina-Inter? Fischia Colombo: VAR e designazione completa - immagine 1
L'arbitro di Fiorentina-Inter, partita valida per la 30ª giornata, sarà Andrea Colombo della sezione di Como
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Ultima giornata prima della sosta dedicata alle Nazionali, ultimo impegno per i nerazzurri: l'Inter scenderà in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato. La squadra di Chivu giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45, poi la Serie A si fermerà per l'ultima volta in questa stagione.

Chi è l’arbitro di Fiorentina-Inter? Fischia Colombo: VAR e designazione completa- immagine 2
Getty Images

Quella tra Fiorentina e Inter e una classica del calcio italiano: le due squadre si sono affrontate 191 volte nella loro storia, considerando campionato e Coppa Italia. Il match di andata, disputatosi a San Siro a fine ottobre, è terminato 3-0 per l'Inter con una doppietta di Calhanoglu e il primo gol in nerazzurro di Petar Sucic.

ARBITRO

L'arbitro di Fiorentina-Inter, gara valida per la 30ª giornata, sarà Andrea Colombo della sezione di Como.

Chi è l’arbitro di Fiorentina-Inter? Fischia Colombo: VAR e designazione completa- immagine 3
Getty Images

Arbitro: Colombo

Assistenti: Bahri - Dei Giudici

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Maresca

AVAR: Massa

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
inter, come sta andando la Fiorentina? Stagione complicata, ora c’è Vanoli: rispetto a...
Zaniolo show, l’Udinese espugna Marassi: 2-0 al Genoa, Ekkelenkamp e Davis in gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA