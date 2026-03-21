Quella tra Fiorentina e Inter e una classica del calcio italiano: le due squadre si sono affrontate 191 volte nella loro storia, considerando campionato e Coppa Italia. Il match di andata, disputatosi a San Siro a fine ottobre, è terminato 3-0 per l'Inter con una doppietta di Calhanoglu e il primo gol in nerazzurro di Petar Sucic.