Ultima giornata prima della sosta dedicata alle Nazionali, ultimo impegno per i nerazzurri: l'Inter scenderà in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato. La squadra di Chivu giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45, poi la Serie A si fermerà per l'ultima volta in questa stagione.
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Chi è l’arbitro di Fiorentina-Inter? Fischia Colombo: VAR e designazione completa
L'arbitro di Fiorentina-Inter, partita valida per la 30ª giornata, sarà Andrea Colombo della sezione di Como
Quella tra Fiorentina e Inter e una classica del calcio italiano: le due squadre si sono affrontate 191 volte nella loro storia, considerando campionato e Coppa Italia. Il match di andata, disputatosi a San Siro a fine ottobre, è terminato 3-0 per l'Inter con una doppietta di Calhanoglu e il primo gol in nerazzurro di Petar Sucic.
ARBITRO
L'arbitro di Fiorentina-Inter, gara valida per la 30ª giornata, sarà Andrea Colombo della sezione di Como.
Arbitro: Colombo
Assistenti: Bahri - Dei Giudici
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Maresca
AVAR: Massa
(Fonte: Inter.it)
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