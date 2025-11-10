Insofferenza Conte?

"Come erano le parole della prima giornata un anno fa, quando prese tre gol a Verona? Vergogna, diceva. Erano forti le parole. C'era tutto un percorso da fare, giusto? E quel percorso dopo quelle parole ha preso una strada. Io credo che Conte che molte volte non regala degli 0-0 in conferenza stampa, voglia lasciare un segno. Un segno fuori, dentro, di fianco, negli uffici di De Laurentiis, in curva, in città. Nelle lavagne tattiche di Castel Volturno. Vuole entrare forte. Per questo a volte è eccessivo. Per lasciare un segno e dare un simbolo di rottura con il mondo dentro. Perché la partita con l'Inter l'abbiamo commentata come un capolavoro tattico, conquistata nelle difficoltà. Sul lavoro così come nel messaggio non lascia niente al caso. Se Conte ha detto così - lo dico in maniera forte - è perché vuole far vivere male a tutti la sosta delle Nazionali. La vuole far vivere male a tutti. In questo modo quando si rientrerà e ci sarà da lavorare, saranno già tutti naturalmente indirizzati verso una nuova partenza", ha analizzato e dichiarato Lele Adani.