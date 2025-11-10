Ciccio Graziani ha elogiato Lautaro Martinez, ricordando le qualità del Capitano dell'Inter. Quelle qualità specifiche che lo rendono un attaccante completo e pericolosissimo. "Per quanto riguarda Lautaro i momenti negativi sono davvero pochi. 3-4 giornate al massimo e poi torna sempre a fare gol. Non so se in Europa trovi più terreno fertile. In Europa l'anno scorso è stato l'interista che ha fatto più gol di tutti. Mi piace Lautaro per come gioca la partita, per come la interpreta, per come gioca per i compagni e per se stesso. Una garanzia".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Graziani impressionato da Chivu: “Dopo il Kairat avrebbe potuto stare zitto e invece ha…”
news
Graziani impressionato da Chivu: “Dopo il Kairat avrebbe potuto stare zitto e invece ha…”
Il pensiero dell'ex calciatore su Cristian Chivu
Focus su Cristian Chivu—
A proposito di Cristian Chivu, Ciccio Graziani ha voluto sottolineare alcuni comportamenti non scontati da parte del tecnico nerazzurro. Graziani è rimasto particolarmente impressionato da una dichiarazione dopo la vittoria di misura in Champions League contro il Kairat: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'ex calciatore ha apprezzato in particolar modo un aspetto della comunicazione del tecnico dell'Inter, che lo aiuterà a diventare un grande allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA