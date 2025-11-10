Ciccio Graziani ha elogiato Lautaro Martinez, ricordando le qualità del Capitano dell'Inter. Quelle qualità specifiche che lo rendono un attaccante completo e pericolosissimo. "Per quanto riguarda Lautaro i momenti negativi sono davvero pochi. 3-4 giornate al massimo e poi torna sempre a fare gol. Non so se in Europa trovi più terreno fertile. In Europa l'anno scorso è stato l'interista che ha fatto più gol di tutti. Mi piace Lautaro per come gioca la partita, per come la interpreta, per come gioca per i compagni e per se stesso. Una garanzia".