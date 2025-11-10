FC Inter 1908
Graziani impressionato da Chivu: “Dopo il Kairat avrebbe potuto stare zitto e invece ha…”

Ciccio Graziani
Il pensiero dell'ex calciatore su Cristian Chivu
Ciccio Graziani ha elogiato Lautaro Martinez, ricordando le qualità del Capitano dell'Inter. Quelle qualità specifiche che lo rendono un attaccante completo e pericolosissimo. "Per quanto riguarda Lautaro i momenti negativi sono davvero pochi. 3-4 giornate al massimo e poi torna sempre a fare gol. Non so se in Europa trovi più terreno fertile. In Europa l'anno scorso è stato l'interista che ha fatto più gol di tutti. Mi piace Lautaro per come gioca la partita, per come la interpreta, per come gioca per i compagni e per se stesso. Una garanzia".

Ciccio Graziani
Focus su Cristian Chivu

A proposito di Cristian Chivu, Ciccio Graziani ha voluto sottolineare alcuni comportamenti non scontati da parte del tecnico nerazzurro. Graziani è rimasto particolarmente impressionato da una dichiarazione dopo la vittoria di misura in Champions League contro il Kairat: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'ex calciatore ha apprezzato in particolar modo un aspetto della comunicazione del tecnico dell'Inter, che lo aiuterà a diventare un grande allenatore.

