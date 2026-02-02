Lele Adani non ha dubbi quando gli chiedono chi metterebbe sulla copertina dell' Inter dopo la vittoria contro la Cremonese : "Chi c'è sulla copertina di questa vittoria dell' Inter ? Chivu . Perché io non ci metto solo Lautaro . Ha giocato alla fine a Dortmund eppure l'Inter ha vinto a Dortmund con qualche defezione. Partita importante, vinta fuori casa in un campo dove in CL non si vinceva da tanti anni. Nessuna squadra ci vinceva. E l' Inter ha vinto con sicurezza. Sono state fatte 23 partite, ha pareggiato con il Napoli , ha registrato 4 sconfitte, 18 vittorie. Prima con margine. E' una squadra lunga, una rosa completa. Ma l'allenatore motiva e ottiene tutto da tutti sempre".

Adani scende nel dettaglio della sua analisi: "Lautaro è quello che ti può dare di più e non risparmia uno sforzo. E le performance arrivano. Quando è stato fuori un mezzo e mese Thuram sono nati gli Esposito e i Bonny. Questo vale per Calhanoglu fuori con Zielinski migliore di sempre, valutando il compito di far girare la squadra. All'Inter non è così facile. La squadra più forte da diversi anni. Credo che Chivu arriva in questa grande squadra e la sente sua da subito e rinnova motivazioni, prestazioni, entusiasmo. Credo che sia lui a dover andare sulla copertina dell'Inter. A livello europeo? Ha lo spareggio da fare. Inter nelle prime 8? Sempre difficile collocarla. Il rispetto l'Inter se l'è guadagnato con le due finali negli ultimi tre anni. Ma se guardiamo lo status, gli investimenti, il livello dei calciatori non credo che sia nelle prime otto. Compete con tutti, però. Questo sì".