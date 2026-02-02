A margine della cerimonia di consegna della Panchina D'oro, Antonio Conte ha parlato ai microfoni dei giornalisti: «La Nazionale? Si sta facendo un buon lavoro e sono convinto che si possa arrivare ai Mondiali e recitare un'ottima parte. È un premio molto prestigioso e averlo conquistato sulla panchina del Napoli... sappiamo benissimo che vincere a Napoli non è facile. È molto molto difficile. Quindi averlo fatto vincendo il campionato con questa squadra dà molto prestigio».
-Vittoria con la Fiorentina, infortunio a Di Lorenzo meno serio del previsto e panchina d'Oro. Qualche sorriso è tornato anche per lei?
Quelli non devono mai mancare. Poi durante le gare c'è lo stress del lavoro, un accumulo di fatica ed è difficile nascondere. Bisogna però essere ottimisti e cercare una soluzione anche nei momenti peggiori.
-Mister, ci presenta il neo acquisto Alisson Santos?
Dovete parlare con gli addetti ai lavori del mercato. Giusto che parlino loro dei giocatori che arrivano.
-Ha parlato del tema calendario?
Penso che siamo tutti d'accordo. Il problema è che si ha difficoltà ad esporsi e prendere delle posizioni perché tutti parlano ma poi nessunon fa niente. Questa è la verità. Si andrà avanti così sapendo che comunque quello che ho detto è vero. Ci sono le istituzioni addette. La federazione tedesca stava prendendo posizione per fare qualcosa, ma non si può muovere in maniera singola, ad esempio come gruppo allenatori. Per le squadre in Serie A? Sono situazioni che non mi competono, ma è un problema su cui siamo tutti d'accordo, anche i media, perché si gioca troppo, si rischia troppo. Ma alla fine non si sta facendo nulla. Questa è la verità.
-Ne ha parlato anche Allegri in conferenza stampa... (il tecnico rossonero aveva detto: "Leggo tante polemiche. Non siamo noi a dover trovare soluzioni, ci sono persone di competenza che devono trovare soluzioni per il bene del calcio".ndr)
Non so cosa ha detto Allegri in conferenza stampa. Sicuramente lui quest'anno non sta giocando tanto.
