Mauro Bergonzi si è focalizzato su alcuni episodi da moviola di Parma-Juventus . L'intervento più grave è quello di McKennie . Spiega Bergonzi: "Qualche dubbio, tanti dubbi su questo intervento di McKennie su Troilo . Il direttore di gara è molto, molto vicino all'azione. Guardate l'intervento di McKennie che brutto, con il piede sinistro che va a colpire la caviglia sinistra del giocatore del Parma . Intervento brutto perché c'è il piede a martello, ci sono i tacchetti esposti sulla caviglia che si distorce. Questo è un fallo che può intaccare l'incolumità dell'avversario. Generalmente il cartellino giusto è quello rosso".

"Al netto di tutto, quello che reputo totalmente incoerente è che abbia deciso il Var per il cartellino giallo con Maresca che ha dato l'ok. Ma in questa situazione devi mandare al monitor il direttore di gara e permettergli di rivedere l'intervento. Manca una gita al monitor e un cartellino rosso per questo grave. Dopo alcuni minuti chi fa gol? Fa gol McKennie. Poi rischia anche Conceicao che trattiene la maglia del giocatore del Parma. Qui il direttore di gara non se l'è sentita di estrarre il secondo cartellino giallo e di espellerlo per una trattenuta. Però trattenuta è condotta antisportiva, qui ci stava il cartellino giallo e quindi espulsione", ha concluso Mauro Bergonzi nella sua disanima alla Nuova Domenica Sportiva.