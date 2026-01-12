Lele Adani ha sintetizzato le qualità di Inter e Napoli messe in campo nel big match di ieri sera. " McTominay arriva a tirare in porta, a segnare. Questa è l'evoluzione del calcio di Conte , in questo frangente sta facendo il più bel calcio da quando è a Napoli . Io penso che la partita sia stata di ottimo livello. C'è stato tutto: forza, contrasto, la ricerca dei gol, la ricerca di dominio. Gol strepitosi, ben lavorati. Ci sono stati duelli importanti, penso a Hojlund con Akanij . Forse l'avversario che ha messo più in difficoltà il difensore dell' Inter , forse per quello è il difensore centrale migliore del campionato. C'è stato tanto protagonismo", ha esordito l'ex calciatore, sottolineando i passaggi chiave della sfida di San Siro.

"Vi dico solo un dato. L'Inter mette Mkhitaryan, Pio, Bonny, Carlos Augusto e Sucic. Sapete chi mette Conte? Lange e Mazzocchi. Questo punto alza e consolida il valore del Napoli come seconda pretendente al titolo proprio dietro all'Inter. Conte secondo me ha avuto una reazione istintiva. Ha perso la lucidità. Nessuno in panchina glielo ha detto? Avvicinati a Conte, ti mangia un braccio. Capita spesso che i big match finiscano in polemica. Non è la prima volta. Conte è andato appesantito sull'arbitro come coda di quello successo con il Verona. La reazione è figlia di quello. Sbagliando poi, con un comportamento non giusto. L'Inter è la più forte del campionato, va dato merito al Napoli.", ha concluso Adani commentando le proteste di Conte e il verdetto che ci ha regalato il big match.