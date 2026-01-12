Ciccio Graziani ha commentato la reazione di Antonio Conte sul rigore concesso all'Inter. Rigore sacrosanto, come ha evidenziato Graziani alla DS: "Antonio Conte è bravo ma non sa contare fino a dieci nei momenti di difficoltà. In questo caso qui prima rivedi le immagini. Dico di più. Al contrario ci fosse stato un fallo su Hojlund, Conte avrebbe gridato vergogna alla stessa maniera. È bravo ma deve valutare bene altrimenti va incontro a brutte figure. Questo è un calcio di rigore netto".