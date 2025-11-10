Lele Adani ha commentato in occasione della Nuova Domenica Sportiva la prestazione di Inter e Lazio. A proposito della squadra allenata da Sarri ha evidenziato un aspetto: "L'Inter è una squadra che saltuariamente concede, si addormenta e tira il freno. Quindi tu devi attaccare con giocatori forti e accompagnare. La Lazio mi sembra che da questo punto di vista abbia delle mancanze".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Adani: “Lautaro il migliore: si alza la critica, non parliamo dell’incompetenza. Non vedete…”
news
Adani: “Lautaro il migliore: si alza la critica, non parliamo dell’incompetenza. Non vedete…”
Il giudizio del commentatore della DS sul Capitano dell'Inter
Il sorriso di Lautaro da Bahia Blanca—
"Lautaro non sorride? Da Bahia Blanca anche Ginobili non rideva tanto, lui giocava a basket e Lautaro gioca a calcio. Il punto è che Lautaro piace a tutti. Essendo l'attaccante più forte che abbiamo in serie A se non segna per qualche giornata ecco onori e oneri. La richiesta che si alza, la critica pure, l'incompetenza non ne parliamo. Guardate come gioca Lautaro, guardate l'attitudine. Guardate quanto dà ad una partita di calcio al di là dei gol. E poi i gol non li posso commentare io. La classifica dei marcatori nella storia dell'Inter dice tutto", ha concluso Lele Adani parlando del Capitano dell'Inter, ieri subito in rete contro la Lazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA