Lele Adani ha commentato in occasione della Nuova Domenica Sportiva la prestazione di Inter e Lazio. A proposito della squadra allenata da Sarri ha evidenziato un aspetto: "L'Inter è una squadra che saltuariamente concede, si addormenta e tira il freno. Quindi tu devi attaccare con giocatori forti e accompagnare. La Lazio mi sembra che da questo punto di vista abbia delle mancanze".