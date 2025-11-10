Pellegrini: “Inter ha meritato di vincere, risultato giusto. La loro qualità…”

Luca Pellegrini, difensore della Lazio, dopo la gara contro l'Inter ha parlato di quanto accaduto a San Siro ai microfoni di SportMediaset: «L'Inter è la più forte in Italia o comunque è tra le prime tre ed è tra le più forti in Europa. Sicuramente partire e prendere un gol dopo due minuti, come approccio non è stato il massimo. Ma dopo un avvio così contro una squadra del genere puoi rischiare una debacle, noi invece ci siamo compattati. Loro sono una squadra con una qualità molto alta e ovviamente dovevamo fare di più per impensierirli. Ci servirà come lezione per la prossima partita e ci sono stati anche spunti positivi anche se non sta a me dirlo, ma le mie sensazioni sono queste. Ma l'Inter è l'Inter ed è andata così».
-Anche non troppa fortuna per l'occasione sulla linea...
Poteva esserci un altro finale, avuto due occasioni a fine secondo tempo, dovevamo sfruttarle meglio anche se siamo stati sfortunati. Ma l'Inter ha meritato di vincere questa partita e alla fine il risultato è giusto così.
-Dove può arrivare questa Lazio?
L'obiettivo della Lazio bisognerebbe chiederlo alla società. Noi non dobbiamo guardare troppo avanti per non perderci i dettagli. Dobbiamo giocare gara dopo gara. Venivamo da sei risultati utili consecutivi e dobbiamo continuare su questo filone. A San Siro contro l'Inter in tante fanno difficoltà, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Guardare troppo avanti è controproducente.
