Pellegrini: “Inter ha meritato di vincere, risultato giusto. La loro qualità…”

Luca Pellegrini, difensore della Lazio, dopo la gara contro l'Inter ha parlato di quanto accaduto a San Siro ai microfoni di SportMediaset: «L'Inter è la più forte in Italia o comunque è tra le prime tre ed è tra le più forti in Europa. Sicuramente partire e prendere un gol dopo due minuti, come approccio non è stato il massimo. Ma dopo un avvio così contro una squadra del genere puoi rischiare una debacle, noi invece ci siamo compattati. Loro sono una squadra con una qualità molto alta e ovviamente dovevamo fare di più per impensierirli. Ci servirà come lezione per la prossima partita e ci sono stati anche spunti positivi anche se non sta a me dirlo, ma le mie sensazioni sono queste. Ma l'Inter è l'Inter ed è andata così».