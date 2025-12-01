Lele Adani ha ironizzato, alla Nuova DS, sul primato di Lautaro Martinez nella classifica dei marcatori della serie A. L'ironia è per i grandi critici del Capitano dell'Inter. "Stavo vedendo, se non sbaglio vedo il capocannoniere... Lautaro è primo? Lautaro è il capocannoniere. Quindi è primo. Capocannoniere della serie A. Aspettative? Non solo dai tifosi interisti. Lautaro ha sempre la lente di ingrandimento addosso. Lautaro Martinez è potenzialmente il giocatore più forte della serie A. Il centravanti della squadra migliore al mondo, Campione del Mondo, Campione d'America, che è l'Argentina. Due settimane sbaglia due verticalizzazioni, 4 stop e Chivu giustamente lo toglie dopo un'ora: è negli oneri dell'allenatore. Subito (dicono) Lautaro è andato via. Ma le cose che non arrivano a Lautaro, sono eccessive. Poi è il peso del campione, sono d'accordo. Ci deve convivere. Mettiamolo sempre, come nel caso di Conte allenatore, nel caso di Lautaro giocatore, mettiamolo sempre nel tutto che andiamo ad analizzare", ha argomentato il commentatore sportivo.