Lele Adani ha ironizzato, alla Nuova DS, sul primato di Lautaro Martinez nella classifica dei marcatori della serie A. L'ironia è per i grandi critici del Capitano dell'Inter. "Stavo vedendo, se non sbaglio vedo il capocannoniere... Lautaro è primo? Lautaro è il capocannoniere. Quindi è primo. Capocannoniere della serie A. Aspettative? Non solo dai tifosi interisti. Lautaro ha sempre la lente di ingrandimento addosso. Lautaro Martinez è potenzialmente il giocatore più forte della serie A. Il centravanti della squadra migliore al mondo, Campione del Mondo, Campione d'America, che è l'Argentina. Due settimane sbaglia due verticalizzazioni, 4 stop e Chivu giustamente lo toglie dopo un'ora: è negli oneri dell'allenatore. Subito (dicono) Lautaro è andato via. Ma le cose che non arrivano a Lautaro, sono eccessive. Poi è il peso del campione, sono d'accordo. Ci deve convivere. Mettiamolo sempre, come nel caso di Conte allenatore, nel caso di Lautaro giocatore, mettiamolo sempre nel tutto che andiamo ad analizzare", ha argomentato il commentatore sportivo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Adani: “Le cose che non arrivano a Lautaro! Il cambiamento forte lui lo ha fatto quando…”
news
Adani: “Le cose che non arrivano a Lautaro! Il cambiamento forte lui lo ha fatto quando…”
Critiche e aspettative: Adani dice la sua sul Capitano dell'Inter
Il cambiamento forte di Lautaro—
"Se Lautaro preferiva il gioco di Inzaghi o quello di Chivu? Il gioco non è così diverso, le sue mansioni non sono così diverse. Secondo me lui il cambiamento forte lo ha fatto, ti dico quando. Quando è passato da Lukaku/Dzeko a Thuram. Lì ha implementato le sue conoscenze, faceva sempre i gol, gli assist e ci metteva la garra. Lì ha un po' cambiato. Lukaku lavora più da boa, Thuram si muove. Faceva bene in un modo e nell'altro perché è un giocatore eclettico con diverse proprietà", ha sottolineato Lele Adani sul Capitano dell'Inter. .
© RIPRODUZIONE RISERVATA