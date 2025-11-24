Massimiliano Allegri ha commentato il derby - per la prima volta quest'anno - con i commentatori presenti nello studio della Nuova DS. È proprio Lele Adani (che con il tecnico del Milan aveva avuto un dissing piuttosto importante) a esordire con l'analisi della vittoria dei rossoneri, mettendo in luce gli elementi chiave della vittoria: "Onore al merito per il lavoro che stai facendo, non è un caso quando vinci con squadre più forti e più collaudate. La domanda è: tu avevi pensato, lavorato, immaginato una partita di questo tipo? Dal mio punto di vista tu questa la vedi quasi come una partita perfetta. Hai sofferto, hai rischiato, ma dopo hai contenuto e l'hai portata a casa".

La risposta di Allegri

"Ho chiesto nel primo tempo molta più pressione perché ultimamente nel primo quarto d'ora l'Inter sbloccava le partite saltandoti addosso. Quando abbiamo preso in mano la partita e loro si abbassavano, noi abbiamo avuto delle situazioni favorevoli. Una volta in vantaggio abbiamo avuto 2-3 situazioni in cui potevamo fare meglio. Addirittura Pulisic per poco non arriva davanti al portiere. Poi con l'Inter è normale che subisci tiri in porta, subisci le occasioni, ma il fatto di stare lì e ribattere palla su palla, vincere i contrasti... questo è un segnale buono perché la squadra è straordinaria. Ragazzi straordinari che hanno voglia di migliorare e che lavorano molto. Per noi questo è solamente l'inizio di un percorso che ci dovrà portare a marzo nelle migliori condizioni", ha risposto Massimiliano Allegri.