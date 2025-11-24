fcinter1908 news interviste Martorelli: “Scudetto? Non c’è una favorita. Inter brava in Champions, va in difficoltà…”

Martorelli: “Scudetto? Non c’è una favorita. Inter brava in Champions, va in difficoltà…”

il procuratore e intermediario ha parlato ai microfoni di TMW al termine del derby di Milano di campionato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Giocondo Martorelli, procuratore e intermediario, ha parlato ai microfoni di TMW dopo il derby di Milano: "L'Inter ha creato molte occasioni da gol, a parte il rigore sbagliato da Calhanoglu. Il Milan ha fatto la sua partita con un Maignan in stato di grazia. I rossoneri sono tra i candidati per lo Scudetto".

Oggi chi è la favorita per lo Scudetto?

"Non c'è una favorita. Ma tre-quattro squadre che possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. Quando l'Inter trova le squadre che si chiudono bene va incontro a delle difficoltà".

Lo sfogo di Conte post Bologna ha funzionato?

"Il Napoli è stato costruito per poter vincere il campionato e poter far bene anche in Champions. Gli infortuni lo stanno penalizzando, ma può giocarsela fino all'ultimo per vincere lo Scudetto. Conte è un allenatore che deve trovare gli stimoli per andare avanti. In quel momento ha visto un calo di concentrazione e ha trovato le corde giuste per risollevare la squadra".

Ora c'è la Champions...

"L'Inter è stata brava a non fare passi falsi e s'è assicurata i playoff. L'Atletico Madrid è una squadra molto forte, competitiva. Per quanto riguarda il Napoli, il suo valore assoluto dovrebbe portarlo a vincere contro il Qarabag".

