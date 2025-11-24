"Il Napoli è stato costruito per poter vincere il campionato e poter far bene anche in Champions. Gli infortuni lo stanno penalizzando, ma può giocarsela fino all'ultimo per vincere lo Scudetto. Conte è un allenatore che deve trovare gli stimoli per andare avanti. In quel momento ha visto un calo di concentrazione e ha trovato le corde giuste per risollevare la squadra".