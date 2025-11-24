Lo sfogo di Conte post Bologna ha funzionato?
"Il Napoli è stato costruito per poter vincere il campionato e poter far bene anche in Champions. Gli infortuni lo stanno penalizzando, ma può giocarsela fino all'ultimo per vincere lo Scudetto. Conte è un allenatore che deve trovare gli stimoli per andare avanti. In quel momento ha visto un calo di concentrazione e ha trovato le corde giuste per risollevare la squadra".
Ora c'è la Champions...
"L'Inter è stata brava a non fare passi falsi e s'è assicurata i playoff. L'Atletico Madrid è una squadra molto forte, competitiva. Per quanto riguarda il Napoli, il suo valore assoluto dovrebbe portarlo a vincere contro il Qarabag".
