Lele Adani ha sottolineato un aspetto nuovo e importante dell'episodio del rigore concesso al Napoli nella partita con l'Inter: "Oggi dobbiamo concentrarci, al di là della forza dell'opinione di Bergonzi, su un passaggio che non abbiamo mai visto. Rigore molto dubbio e probabilmente generoso. Non lo dà l'arbitro, non lo toglie il Var: lo dà l'assistente. Ragazzi, c'è un nuovo capitolo. Per questo che poi lui decide. Passano 8 secondi, il rigore che non aveva dato viene dato e non viene tolto".
Adani alla Domenica Sportiva: “Ragazzi, il rigore dato dal guardalinee è un capitolo nuovo”
Il punto del commentatore della DS si focalizza su un aspetto nuovo
Il punto di Adani—
Adani rincara la dose: "Ragazzi, ci sono troppi elementi. Perdiamo totalmente il controllo della situazione anche in una situazione generosa, complicata, falli che ne vediamo tanti. Qui c'è una nuova componente: l'assistente tra l'arbitro e il Var. Io capisco la posizione di Mauro Bergonzi, ex arbitro che parla per sua esperienza. Viene qui per indirizzare una situazione di giustizia che non troviamo mai. Una posizione, una linea va presa. Altrimenti rimaniamo con il tutto e il suo contrario. Ci saranno ripercussioni? Eh, ogni settimana...".
