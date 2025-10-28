Conte: “Con l’Inter speso tanto. Chi spara sentenze col vento a favore…”

"Queste partite non sono mai semplici, contro l'Inter abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Il Lecce è una buona squadra, è sempre difficile giocare a Lecce, dovevamo gestirla un po' meglio. Nel finale non abbiamo rischiato ma è lì che la testa deve stare dentro al campo. La testa viene prima di tutto, poi c'è il cuore e poi le gambe"

Ci saranno anche altre partite sporche

"Abbiamo cercato di fare noi la partita, dovevamo attaccare meglio l'area. Nel secondo tempo la partita è stata giocata, c'è stato questo rigore che poteva cambiare l'indirizzo della partita, il nostro portiere è stato bravo ma siamo stati bravi a prenderci la vittoria. Non dimentichiamo questo inizio di stagione nostro dove stiamo facendo di necessità virtù. Giocatori importanti si fanno male e nessuno ne parla e nessuno dice niente. Si è parlato tutta estate di grandi rinforzi, qualcuno poi dice che forse abbiamo anche giovato degli infortuni, siamo all'assurdo ma ci sta. Quello che ci sta accadendo, si è fatto male anche il terzo portiere, poi Meret. Qualcuno ad inizio anno si è chiesto perché avessimo preso Milinkovic-Savic, a volte bisogna mettere i puntini sulle i. Si parla tanto e alla fine bisogna stare zitti, le situazioni danno ragione a chi la vede poco più lunga da chi commenta o spara sentenza mettendosi dalla parte del vento a favore"