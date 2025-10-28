Anguissa: “Volevamo tre punti anche oggi, vincere è l’unica cosa che conta”

"Sappiamo che Conte è uno che trasmette sempre grinta e cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui", dice Anguissa

Matteo Pifferi Redattore 28 ottobre - 21:12

Frank Zambo Anguissa e Sergej Milinkovic-Savic hanno parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce, decisa proprio dal gol del centrocampista camerunense.

"Sappiamo che Conte è uno che trasmette sempre grinta e cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui ma a volte bisogna anche gestire. Capisco che per lui è difficile, volevamo vincere ed è l'unica cosa che conta", ha detto Anguissa.

"Tecnica di come parare il rigore? Me lo chiedete sempre, c'è l'analisi ma è un attimo, è una cosa che hai dentro, istinto", dice Milinkovic-Savic.

"Era importante vincere anche oggi, a Lecce è sempre tosta. Volevamo vincere e siamo contenti, pensiamo alla prossima partita. Tre punti importanti ma come lo sono stati quelli con l'Inter, dobbiamo continuare così", ha aggiunto Anguissa.