FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Anguissa: “Volevamo tre punti anche oggi, vincere è l’unica cosa che conta”

news

Anguissa: “Volevamo tre punti anche oggi, vincere è l’unica cosa che conta”

Anguissa: “Volevamo tre punti anche oggi, vincere è l’unica cosa che conta” - immagine 1
"Sappiamo che Conte è uno che trasmette sempre grinta e cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui", dice Anguissa
Matteo Pifferi Redattore 

Frank Zambo Anguissa e Sergej Milinkovic-Savic hanno parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce, decisa proprio dal gol del centrocampista camerunense.

"Sappiamo che Conte è uno che trasmette sempre grinta e cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui ma a volte bisogna anche gestire. Capisco che per lui è difficile, volevamo vincere ed è l'unica cosa che conta", ha detto Anguissa.

Anguissa: “Volevamo tre punti anche oggi, vincere è l’unica cosa che conta”- immagine 2

"Tecnica di come parare il rigore? Me lo chiedete sempre, c'è l'analisi ma è un attimo, è una cosa che hai dentro, istinto", dice Milinkovic-Savic.

Anguissa: “Volevamo tre punti anche oggi, vincere è l’unica cosa che conta”- immagine 3

"Era importante vincere anche oggi, a Lecce è sempre tosta. Volevamo vincere e siamo contenti, pensiamo alla prossima partita. Tre punti importanti ma come lo sono stati quelli con l'Inter, dobbiamo continuare così", ha aggiunto Anguissa.

Leggi anche
Conte: “Con l’Inter speso tanto. Chi spara sentenze col vento a favore…”
Milan, Fofana: “Tanti duelli? Mi esalta. Con Ricci o Rabiot qualità alta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA