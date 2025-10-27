Lele Adani ha analizzato tatticamente il match perso dall' Inter a Napoli , dando grande merito a Conte e alla squadra partenopea: "Devo evidenziare come l' Inter va a perdere contro un Napoli che non è il Napoli che conosciamo. Non ha i giocatori per essere quel Napoli. Eppure riesce a fare delle cose interessantissime. Il Napoli è veloce a trasformare un'azione in riconquista. Crea azioni da riaggressione. Neres porta a spasso la difesa dell'Inter. Il Napoli deve giocare con i centrocampisti. Se non riesci a dominare il gioco devi puntare alla riconquista, alla riaggressione. Non ha attaccanti il Napoli. Dove sono Mkhitaryan e Bastoni su McTominay ? Dal suo limite dell'area va a tirare e fare gol. Questa è una giocata preparata".

Le assenze del Napoli

Adani sottolinea come il Napoli fosse pieno di assenti importanti: "Vi prego di concentrarvi bene quando dico che il Napoli non è il Napoli. Il Napoli gioca senza il suo miglior difensore che è Rahmani, senza il suo miglior centrocampista che è Lobotka, il suo miglior attaccante che è Lukaku, senza il sostituto che è Hojlund e si fa male il miglior calciatore della rosa che è De Bruyne. Contro una squadra che cinque mesi fa ha giocato per 9/11' la finale di Champions League. Dove sostituiva Akanji con Pavard e mancava Thuram, che non è il miglior attaccante dell'Inter perché lo è Lautaro. Thuram che è stato rimpiazzato da Bonny e Pio Esposito. Conte sceglie di non utilizzare Lucca, gli ha dato spazio e ci ha perso due partite. Il Napoli ha preso sei gol in Olanda. Come può fare una partita così se non è una lezione universitaria? Di motivazione, di lettura, di strategia, di gestione della pressione. È stata una cattedra ieri. Ieri c'era una partita tra una grandissima e una squadra molto precaria e in difficoltà del momento".