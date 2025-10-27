Ciccio Graziani ha espresso la sua opinione in merito al rigore concesso su un presunto fallo di Mkhitaryan ai danni di Di Lorenzo . Episodio che continua a far discutere e che Bergonzi (ex arbitro presente alla Domenica Sportiva) non solo ha bollato come inesistente ma anche come gesto antisportivo da parte del giocatore del Napoli . Ecco cosa ne pensa Graziani: "Antisportivo no e neanche da ammonizione. Lo dico da ex attaccante: la furbizia calcistica di Di Lorenzo ha provocato il contatto. Invece che saltare Acerbi mette la gamba leggermente indietro sapendo che c'è Mkhitaryan dietro. Lì nella dinamica ci può stare il calcio di rigore".

L'appello a Rocchi

"Rivedendo tutto, se fossi stato al Var il rigore non l'avrei assegnato perché capisco la dinamica del movimento di Di Lorenzo. L'ho fatto anche io tante volte. Se fossi stato al Var non lo avrei dato. Un'altra cosa che mi fa arrabbiare è che vorrei parlare con Rocchi e con Mariani. Rocchi, ascolta bene. È l'arbitro che deve decidere se è calcio di rigore o non lo è. Mariani dovevi andare al monitor e decidere se il tocco era da assegnare", ha concluso Ciccio Graziani a proposito dell'episodio.