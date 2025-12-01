FC Inter 1908
Adani su Pio Esposito: "Ha tanti pregi, qualcosa da colmare. Io lo definisco un…"

Adani su Pio Esposito: “Ha tanti pregi, qualcosa da colmare. Io lo definisco un…”

Il giovane attaccante nerazzurro ha servito un assist per Lautaro nel match contro il Pisa
Nel match contro il Pisa, vinto per 2:0 dai nerazzurri di Chivu, Pio Esposito ha servito un assist perfetto e deciso per Lautaro Martinez. "Quei due" si intendono molto bene. Due giocatori che non lesinano il sacrificio per una causa più grande. La vittoria, i tre punti, un passo in avanti nella classifica. L'Inter di Chivu è ad un punto dalla vetta. C'è affollamento: serve costanza e continuità per non perdere di vista l'obiettivo.

Adani su Pio Esposito: &#8220;Ha tanti pregi, qualcosa da colmare. Io lo definisco un&#8230;&#8221;

Adani su Pio Esposito?

"Io lo definisco un ragazzo dalle cose giuste. Avere già le cose giuste a vent'anni non è male. Poi secondo me ha tanti pregi. C'è da capire se colma alcune caratteristiche fisiche, che secondo me può migliorare. Però il giocatore è un giocatore vero per me", ha decretato Lele Adani a proposito del giovane attaccante nerazzurro.

 

