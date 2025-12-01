Nel match contro il Pisa, vinto per 2:0 dai nerazzurri di Chivu, Pio Esposito ha servito un assist perfetto e deciso per Lautaro Martinez. "Quei due" si intendono molto bene. Due giocatori che non lesinano il sacrificio per una causa più grande. La vittoria, i tre punti, un passo in avanti nella classifica. L'Inter di Chivu è ad un punto dalla vetta. C'è affollamento: serve costanza e continuità per non perdere di vista l'obiettivo.