L'ex giocatore ha commentato su RaiSport la vittoria dell'Inter contro il Bologna e la prestazione del centrocampista che ha segnato il gol dell'uno a zero

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 01:03)

A La Domenica Sportiva, Piotr Zielinski,centrocampista dell'Inter, che ha segnato il primo gol nella sfida con il Bologna, ha risposto alle domande dei giornalisti e degli opinionisti presenti in studio. Tra loro anche Lele Adani che ha sottolineato come il giocatore nerazzurro sia riuscito a ritrovarsi dopo una stagione, quella passata, in cui non era riuscito a mettere in mostra le sue qualità, causa anche una condizione fisica che non gli ha permesso di stare bene.

«Finalmente ti vediamo ridere, tu hai parlato di 'divertirsi', bravo. Sei uno che sorride poco nel tuo modo di essere. Quindi bravo, mi piace vederti di ridere. Soprattutto fai sorridere il pallone che è la cosa più importante e mi sembra che calcisticamente tu ora sia molto felice. Che tu sia felice di giocare, di fare le tue cose con creatività usando i due piedi in più zone del campo. Stai tornando quel calciatore che abbiamo visto al Napoli fare gol, assist, tirare in porta ed è bello anche per gli appassionati vederti così», ha detto al centrocampista nerazzurro l'ex giocatore.

E Piotr ha risposto: «Grazie veramente per i complimenti. Poi come hai detto tu: sono tornato a sorridere, ho voglia di divertirmi ma anche la squadra mi aiuta molto in questo. Ci divertiamo, stiamo facendo bene e io cerco di dare sempre il mio contributo. Perché so che posso dare tanto a questa squadra e cercherò di farlo ogni partita».