L'Inter vince 3-1 contro il Bologna e si riprende il primo posto in classifica: le parole di Zielinski alla Rai

Matteo Pifferi Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 00:13)

Intervenuto ai microfoni della Rai al termine di Inter-Bologna 3-1, Piotr Zielinski ha parlato così:

"Fa sempre un bell'effetto tornare primi, ci sono tantissime partite da giocare ancora. Le altre fanno punti, noi dobbiamo fare il nostro sperando di arrivare fino in fondo in vetta. Stasera abbiamo fatto una partita vera, da squadra forte e con qualità seguendo il piano che avevamo preparato. Ha funzionato alla grande"

Qual è il tuo ruolo in questa squadra?

"Abbiamo tanti giocatori di qualità in mezzo al campo, Chivu ci ruota benissimo. Le mezzali si possono anche abbassare per creare spazio vuoto per attaccare, sta funzionando benissimo e dobbiamo continuare così"

Questo sarebbe accaduto anche l'anno scorso se avessi avuto chance con Inzaghi?

"Ho detto che quest'anno partivo in terza linea, non l'anno scorso. Questo è stato interpretato male, nulla contro il mister Inzaghi, lui mi ha voluto all'Inter, lo ringrazio tanto. È stato un anno sfortunato tra infortuni e poca continuità, soprattutto per gli infortuni. Già all'inizio ho avuto piccoli problemi, dopo alcuni più gravi. Questo ha condizionato la mia stagione ma è il passato, dobbiamo divertirci e cercare di fare più partite possibili"

Hai ritrovato il sorriso

"Sono tornato a sorridere ma anche la squadra mi aiuta. Ci divertiamo, so che posso dare tanto a questa squadra e cercherò di farlo ogni partita"