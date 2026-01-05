«Abbiamo fatto una grandissima partita, preparata bene, contro un avversario tosto che negli ultimi anni ci aveva messo sempre in difficoltà, siamo contenti perché siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare e portare a casa tre punti». Così a SportMediaset Piotr Zielinski, autore del gol che ha sbloccato la partita contro il Bologna, ha parlato della prestazione dell'Inter.
Zielinski: “Ora sto bene, nessun dolore. Chivu mi ha chiesto queste cose. E col Parma…”
-La fiducia di Chivu: qual è la cosa più uimportante che ti ha dato dal punto di vista personale?
Quello che serve: fiducia, libertà, possibilità di divertirsi, dimostrare le mie qualità. Poi la squadra aiuta i giocatori e io sono contento e sto bene e devo dare tanto a questa squadra e dobbiamo continuare così, su questa strada tutti.
-Stai bene fisicamente...
Non sento nessun dolore, da nessuna parte. Sono contento, mi curo per stare bene al cento per cento.
-Ora Parma e poi Napoli, questo trittico quanto è importante?
Importante, ma ora dobbiamo concentrarci sul Parma perché anche contro squadre più piccole tra virgolette si può soffrire e ti possono mettere in difficoltà come un anno fa: sembrava facile, due a zero e poi hanno pareggiato. Dobbiamo stare attenti perché non sarà facile.
