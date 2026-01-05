Il primo marcatore della gara con il Bologna ha parlato anche ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria nerazzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 00:17)

«Abbiamo fatto una grandissima partita, preparata bene, contro un avversario tosto che negli ultimi anni ci aveva messo sempre in difficoltà, siamo contenti perché siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare e portare a casa tre punti». Così a SportMediaset Piotr Zielinski, autore del gol che ha sbloccato la partita contro il Bologna, ha parlato della prestazione dell'Inter.

-La fiducia di Chivu: qual è la cosa più uimportante che ti ha dato dal punto di vista personale?

Quello che serve: fiducia, libertà, possibilità di divertirsi, dimostrare le mie qualità. Poi la squadra aiuta i giocatori e io sono contento e sto bene e devo dare tanto a questa squadra e dobbiamo continuare così, su questa strada tutti.

-Stai bene fisicamente...

Non sento nessun dolore, da nessuna parte. Sono contento, mi curo per stare bene al cento per cento.

-Ora Parma e poi Napoli, questo trittico quanto è importante?

Importante, ma ora dobbiamo concentrarci sul Parma perché anche contro squadre più piccole tra virgolette si può soffrire e ti possono mettere in difficoltà come un anno fa: sembrava facile, due a zero e poi hanno pareggiato. Dobbiamo stare attenti perché non sarà facile.

(Fonte: SM)