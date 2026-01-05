FC Inter 1908
Zielinski: “Ora sto bene, nessun dolore. Chivu mi ha chiesto queste cose. E col Parma…”

Zielinski: “Ora sto bene, nessun dolore. Chivu mi ha chiesto queste cose. E col Parma…” - immagine 1
Il primo marcatore della gara con il Bologna ha parlato anche ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria nerazzurra
Eva A. Provenzano
«Abbiamo fatto una grandissima partita, preparata bene, contro un avversario tosto che negli ultimi anni ci aveva messo sempre in difficoltà, siamo contenti perché siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare e portare a casa tre punti». Così a SportMediaset Piotr Zielinski, autore del gol che ha sbloccato la partita contro il Bologna, ha parlato della prestazione dell'Inter.

Zielinski: “Ora sto bene, nessun dolore. Chivu mi ha chiesto queste cose. E col Parma…”- immagine 2
Getty Images

-La fiducia di Chivu: qual è la cosa più uimportante che ti ha dato dal punto di vista personale? 

Quello che serve: fiducia, libertà, possibilità di divertirsi, dimostrare le mie qualità. Poi la squadra aiuta i giocatori e io sono contento e sto bene e devo dare tanto a questa squadra e dobbiamo continuare così, su questa strada tutti. 

-Stai bene fisicamente...

Non sento nessun dolore, da nessuna parte. Sono contento, mi curo per stare bene al cento per cento. 

-Ora Parma e poi Napoli, questo trittico quanto è importante? 

Importante, ma ora dobbiamo concentrarci sul Parma perché anche contro squadre più piccole tra virgolette si può soffrire e ti possono mettere in difficoltà come un anno fa: sembrava facile, due a zero e poi hanno pareggiato. Dobbiamo stare attenti perché non sarà facile. 

(Fonte: SM)

