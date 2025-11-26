Intervistato da Prime Video, l'ex attaccante dell'Inter adrino ha parlato del calore dei tifosi nerazzurri e di quella fantastica punizione a Madrid

Andrea Della Sala Redattore 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 14:16)

Intervistato da Prime Video, l'ex attaccante dell'Inter adrino ha parlato del calore dei tifosi nerazzurri e di quella fantastica punizione a Madrid:

Bello avere delle persone e dei tifosi che si ricordano di quello che ho fatto. Sono felice di vedere di essere ancora nei cuori dei tifosi dell'Inter, è un piacere enorme. Ringrazio tutti per quello che hanno fatto per me e per quello che fanno ancora. Imperatore? Sì mi chiamano ancora così.

Seedorf si vanta che è merito suo se hai fatto quel gol su punizione

"Sì perché mi ha fatto battere la punizione che voleva battere Materazzi. Grazie Seedorf".

Ruleta col Valencia

"È una giocata che ho sempre avuto perché giocavo a futsal.

Il compagno più forte?

"Con Ronaldo non ci ho giocato con l'Inter, è un fenomeno lo sanno. Ibra è stato il migliore"

Ora il tuo coro lo fanno a Lautaro...

"Voglio bene a tutti i giocatori dell'Inter, dobbiamo vincere. Tifo ancora per l'Inter, è una cosa bella anche per lui. Con questo coro puoi fare davvero delle cose straordinarie".

Cosa sono stati i tifosi dell'Inter per te?

"Tutto, qua e al Flamengo sono amato. Ma qua è diverso perché sono diventato un giocatore importante".