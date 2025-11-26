Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Atletico Madrid : "Del derby bisogna salvare la prestazione, che è stata ampiamente sufficiente, e questo ci dice come dobbiamo affrontare anche questa gara, con la stessa determinazione. Conta il risultato finale, il Milan ha vinto, e l'Atletico ha un modo di giocare simile: speriamo che il risultato non sia uguale".

"Stiamo continuando il nostro cammino di risalita a mio giudizio nel migliore dei modi. Abbiamo raggiunto delle vette importanti, poi non siamo riusciti a mettere la bandierina. Credo che sia un percorso molto virtuoso dal punto di vista dei risultati ma anche economico-finanziari e patrimoniale. Sommer? Non ha bisogno di conforto. Le critiche arrivano anche ai grandi portieri, ma fa parte del gioco: quando sbaglia un portiere spesso è gol, se sbaglia un centrocampista c'è la difesa che rimedia. C'è massima stima, massima considerazione di un bravissimo giocatore e professionista. Massima serenità".