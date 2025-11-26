FC Inter 1908
Marotta: “Prestazioni sufficienti, risultati no. Simeone? Chivu perfetto, starà all’Inter tanti anni”

Le dichiarazioni del presidente nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter
Gianni Pampinella
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Abbiamo fatto 4 partite e 12 punti ma le avversarie erano abbordabili. Questa sera l'avversario è di una certa consistenza ed è un banco di prova per il futuro. Il percorso degli ultimi due mesi è un dove le prestazioni siano nettamente sufficienti, forse i risultati no".

"Domenica ha vinto il Milan, quindi merito a chi vince, per la nostra prestazione ha meritato la sufficienza. Stadio? San Siro ha sempre il suo fascino, chiaro che è l'occasione per vedere uno stadio moderno, credo che l'esigenza di creare uno stadio nuovo era indispensabile".

"Abbiamo iniziato questo percorso che sarà lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro per i ricordi. L'esigenza dello stadio nuovo è comunque prioritaria. Candidatura di Simeone? La leggo come una ammirazione per una società che lui conosce bene ed è all'avanguardia in Europa. Noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu a cui auguro di stare tantissimi anni nell'Inter perché risponde al profilo che cercavamo. Il profilo.è quello che noi cercavamo, siamo contenti di lui e sono convinto che potrà stare all'Inter tantissimi anni".

